يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا على أون سبورت

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي ينطلق اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024

بثًا مباشرًا للمباراة ومتابعة لحظية لأحداث اللقاء المهم لمنتخب الفراعنة، كما تنشر فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ومالاوي وحكم ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2024

مباراة مصر ومالاوي تنطلق مساء اليوم الجمعة 24 مارس على استاد الدفاع الجوي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

قناة بي إن سبورت الرابعة تنقل مباراة مصر ومالاوي بث مباشر على النايل سات مباراة مصر ومالاوي في تصفيات الأمم الإفريقية على تردد: 11054، والاستقطاب: أفقي، والترميز«27500، وتصحيح الخطأ: 2/3، وإشارة إرسال البث DVB-S.

تنقل قناة تايم سبورت Time Sports المصرية بثا مباشرا لـ مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا على التردد الأرضي.

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

معلق مباراة مصر ومالاوي

قنوات بي إن سبورت أسندت تعليق مباراة منتخب مصر اليوم ضد مالاوي إلى المعلق المصري على محمد على، التي ستقام مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل منتخب مصر في مباراة مالاوي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد هاني، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، وفي الوسط: محمود حمادة، وإمام عاشور وطارق حامد، أما في الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

موقف منتخب مصر في المجموعة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2024

لعب منتخب مصر مباراتين، خسر في الأولى أمام منتخب إثيوبيا 2- صفر، وفاز في الثانية على منتخب غينيا في القاهرة، ليصبح في المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

تردد أون سبورت الأرضي

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختر بحثا رقميا وسجل التردد UHF32 أو تماثليا بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.