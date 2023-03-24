إصابة 82 شخصًا جراء زلزال عنيف شمال إيران

أعلن أمير عباس جعفري المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، بشمال غرب إيران، عن إصابة 82 شخصًا جراء الزلزال، الذي ضرب مدينة خوي بالمحافظة صباح اليوم الجمعة.

وأشار أمير عباس جعفري، اليوم، إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال جعفري: "تم إرسال فرق تقييم مؤسسة الإسكان إلى المنطقة ويقومون بالتحقيق في حجم الخسائر". كان زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب من جديد صباح اليوم الجمعة مدينة خوي.

يشار إلى أن زلزالًا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب خوي أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 816 شخصًا أخرين، وأضرار بما بين 20 إلى 50% من الوحدات السكنية.

تتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل، و100 ألف مصاب.