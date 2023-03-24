مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا.. يلا شوت ، مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، والقنوات الناقلة بث مباشر على النايل سات.. سيطرت على محركات البحث من عشاق كرة القدم.. «بوابة الفجر» تواصل تقديم سلسلة خدماتها وتنشر تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ومالاوي وحكم ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع وكافة تفاصيل اللقاء الذي يسعى من خلالها منتخب مصر لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة الأخيرة أمام منتخب إثيوبيا خلال مشواره في المجموعة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2024

يواجه منتخب مصر فريق مالاوي مساء اليوم الجمعة 24 مارس على استاد الدفاع الجوي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يسافر منتخب مصر إلى دولة مالاوي يوم السبت المقبل لمواجهة المنتخب نفسه يوم الثلاثاء في مباراة العودة.

حكم مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة مصر ومالاوي التي تقام اليوم على استاد الدفاع الجوية إلى بيير جيسلان أتشو، واختيار بوريس ديتسوجا مساعدا أول، وأبلميرو دوس ريس نيجرو حكما مساعدا ثانيا، واخيار تانجوي باتريس حكما رابعا.

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القنوات الناقلة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

1- تنقل قناة بين سبورت الرابعة بثا مباشرا على النايل سات مباراة مصر ومالاوي في تصفيات الأمم الإفريقية على، تردد: 11054، والاستقطاب: أفقي، والترميز«27500، وتصحيح الخطأ: 2/3، وإشارة ارسال البث DVB-S.



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2- تنقل أيضا قناة تايم سبورت Time Sports المصرية بثا مباشرا لـ مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا مجاني على ترددها الأرضي فقط.

معلق مباراة مصر ومالاوي

أعلنت قنوات بي إن سبورت إسناد التعليق على مباراة منتخب مصر ومالاوي إلى المصري على محمد على، التي تقام مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة مالاوي في تصفات كأس أمم إفريقيا

كشفت مصادر داخل معسكر منتخب مصر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استقر علي تشكيل منتخب مصر في مباراة مالاوي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد هاني، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، وفي الوسط: محمود حمادة، وإمام عاشور وطارق حامد، أما في الهجوم: عمر مرموش ومصطفي محمد ومحمد صلاح.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب مالاوي في مواجهة منتخب مصر، ففي حراسة المرمى: تشارليز توم، وفي الدفاع: لاورينسي تشازيا وستانلي سانودي وجوميزجاني شيروا ودينس تشيمبزي، وفي خط الوسط: فرانسيسكو مادينجا وجون باندا وشيمويومي إيدانا وموسيم موهيني، وفي الهجوم: تم الاستقرار على الدفع بخدي ميابا وجابادينيو ماهاجنو.

موقع منتخب مصر في المجموعة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2024

لعب منتخب مصر خلال مشواره في المجموعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، مباراتين، خسر في الأولي أمام منتخب إثيوبيا 2- صفر، وفاز في الثانية على منتخب غينيا في القاهرة، ليصبح في المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.

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