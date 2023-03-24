نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

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الجزائر والنيجر
الجزائر والنيجر

نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 يبحث عنه الكثر من المشجعين في الوطن العربي والقار ة السمراء، حيث خاض المنتخب الجزائري مباراة مهمة ضد النجير في تصفيات كأس الأممم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض معكم نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

 

نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.. اقتنص منتخب الجزائر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره النيجر بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار العام القادم.

وجاء هدف منتخب النيجر في الدقيقة 38 من عمر اللقاء بعد تسديدة على الطائر أعلى حارس المرمى بشكل رائع.

ونجح المنتخب الجزائري في قلب نتيجة المباراة بهدفين في الشوط الثاني حيث جاء الهدف الأول عبر النيران الصديفة في الدقيقة 54 عن طريق رحيم الحساني، قبل أن يخطف هدف الفوز القاتل لاعبه رياض محرز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ويسعى المنتخب الجزائري في مواصلة مشواره بقوة والتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد حصد اللقب في بطولة 1990 و2019.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز أمام النيجر

رياض محرز يقود الجزائر لعبور عقبة النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مجموعة الجزائر

وعزز منتخب الجزائر بذلك صدارته لترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2024برصيد 9 نقاط بعد فوزه على أوغندا وتنزانيا من قبل.

وفاز المنتخب الجزائري على أوغندا بهدفين دون مقابل، ثم انتصر على  تنزانيا بالنتيجة ذاتها فى الجولة الثانية.

ترتيب منتخب الجزائر
وعزز منتخب الجزائر بذلك صدارته لترتيب مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2024برصيد 9 نقاط بعد فوزه على أوغندا وتنزانيا من قبل.

وفاز المنتخب الجزائري على أوغندا بهدفين دون مقابل، ثم انتصر على  تنزانيا بالنتيجة ذاتها فى الجولة الثانية.

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