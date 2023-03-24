بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي التي تقام مساء اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

تقدم تغطية حية ومباشرة لحظية لأحداث اللقاء المهم لمنتخب الفراعنة، كما تنشر فى هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ومالاوي وحكم ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة 24 مارس 2023.

تنطلق مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا

تذاع مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات beIN Sports HD 4.

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

تردد قناة beIN Sports HD 4

التردد: 12054. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: عمودي

كما تنقل مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا، عبر قناة "تايم سبورتس" الأرضية المفتوحة.

تردد قناة "تايم سبورتس"

تردد القناة 11862 V، وهي متوفرة على النايل سات 201 وEutelsat 7 West A.

معلق مباراة مصر ومالاوي بتصفيات كأس أمم إفريقيا

يعلق على مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا المعلق "محمد البوشي".

يعلق على مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا المعلق "علي محمد علي".

ملعب مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا على ستاد الدفاع الجوي.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي - أحمد فتوح - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد المنعم - أسامه جلال.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود حمادة - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبد القادر.

الهجوم: مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد مالاوي

واستقر روي فيتوريا مدرب المنتخب على ملامح تشكيل الفراعنة المنتظر أن يخوض به مباراة مالاوي، لكنه يفاضل بين الثنائي إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا للدفع بهما في مركز الوسط الهجومي.

يأتي التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة مالاوي اليوم، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفي محمد.

موقف منتخب مصر في المجموعة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2024

لعب منتخب مصر مباراتين، خسر في الأولى أمام منتخب إثيوبيا 2- صفر، وفاز في الثانية على منتخب غينيا في القاهرة، ليصبح في المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد مالاوي

وخاض منتخب مصر أمام مالاوي 8 لقاءات في مختلف البطولات عبر التاريخ، ونجح الفراعنة في الفوز بأربعة منها، بينما فاز المنتخب المالاوي في لقاءين وانتهت مباراتان بالتعادل.