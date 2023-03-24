مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل عملة نادرة والقنوات الناقلة

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مسلسل عملة نادرة
مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يبحث عن الكثير من محبي الدراما في شهر رمضان، حيث تستعد النجمة نيللي كريم، لانطلاق مسلسلها عملة نادرة، ضمن مسلسلات رمضان 2023، حيث تغير جلدها تمامًا من خلال هذا العمل، لتقدم شخصية امرأة من صعيد مصر لأول مرّة في مسيرتها الفنية، وتدخل في صراعات طويلة من أجل الحصول على حقها في الميراث.

 

موعد عرض مسلسل عملة نادرة والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل عملة نادرة على شبكة قنوات cbc في تمام الساعة 12 مساءً، كما يعرض على قناة حكايات Art في تمام الساعة 8:30، وتتم إعادته على نفس القناة في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، ايضأ يتم عرضه على منصة واتش ات.

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أبطال مسلسل عملة نادرة رمضان 2023

ومسلسل عملة نادرة يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

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