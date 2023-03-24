مشاهدة مباراة مصر اليوم | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، مباراة مصر ومالاوي في تصفيات امم افريقيا، مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات امم افريقيا، من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتسعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي ضمن منافسات الجوالة الثالثة من المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وفي إطار الاخبار الخدمية والرياضية التي يقدمها «بوابة الفجر الرياضي» لزواره على مدار الساعة، نستعرض خلال السطور التالية موعد مباراة مصر ومالاوي والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تغطية نصية لأحداث المباراة فور انطلاق صافرة البداية.

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

تبدأ التغطية النصية لأحداث مباراة مصر ومالاوي هنا فور انطلاق صافرة البداية.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات امم افريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة مصر ومالاوي، اليوم الجمعة 24 مارس الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، كما يواجه منتخب مصر مالاوي مجددًا ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل، الموافق 28 مارس المقبل.

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

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القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

تعد مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة أمم إفريقيا في مصر وشمال إفريقيا، وتذاع مباراة مصر ومالاوي عبر قناة بي إن سبورتس 4، بجانب أون تايم سبورتس الأرضية.

منتخب مصر

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الرابعه

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في هذه المبارة من أجل حجز بطاقة تأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023، إذ يتأهل المنتخبان الأولى والثاني في كل مجموعة من مجموعات التصفيات إلى البطولة، ويتذيل الفراعنة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.



قائمة منتخب مصر

تضم قائمة منتخب مصر 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمد الشناوي- محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد هاني- هشام صلاح- أحمد حجازي- على جبر- محمد حمدي- أسامة جلال- محمد عبدالمنعم.

في الوسط: طارق حامد- محمود حمادة- حمدي فتحي- إمام عاشور- أحمد سيد «زيزو»- مروان عطية- أحمد عبدالقادر- محمد صلاح- مصطفى فتحي.

المهاجمون: مصطفي محمد- أحمد حسن كوكا- عمر مرموش- محمود كهربا.