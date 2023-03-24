دعاء ثاني يوم رمضان.. اللهم إني أسالك أن ترفع ذكري

دعاء ثاني يوم رمضان.. يعتبر الدعاء فيشهر رمضان الكريم مستحب ومستجاب، وخاصة في وقت الإفطار، إنها حقًا أيام معدودات، يحل علينا اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، لم نطمئن بعد، فمازالت قلوبنا مليئة بالأدعية التي نرغب فيها، وفي هذا الشهر المبارك يجب أن يكون المسلم صادق أثناء الدعاء، حيث يقوم المسلمون بالتوجه إلى الله بدعوة أن يغفر لهم ذنوبهم ويعفو عن السيئات وأن يرزقهم الجنة والعتق من النار.

دعاء ثاني يوم رمضان

دعاء ثاني يوم رمضان: اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت،و بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، ترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

دعاء ثاني يوم رمضان

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.