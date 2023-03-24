الخارجية الإستونية تمهل دبلوماسيا روسيا 5 أيام لمغادرة البلاد

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الجمعة، دبلوماسيا روسيا جديدا شخصًا غير مرغوب فيه، موضحة أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في موعد أقصاه الـ29 من الشهر الجاري.
وذكرت الخارجية الإستونية في بيان، "اليوم 24  مارس، استدعت الوزارة القائم بالأعمال في السفارة الروسية في البلاد".
وأضافت أنها "قدمت له مذكرة حددت فيها دبلوماسيا روسيا في السفارة شخصا غير مرغوب فيه".
وتابعت "نشاط الدبلوماسي المعني ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، زاعمة أنه شارك في نشر دعاية تساهم في تقويض الأمن والنظام الدستوري البلاد.
وأوضحت أنه "يجب أن يغادر إستونيا في موعد أقصاه 29 مارس الجاري".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات صحفية، إن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي آخر من إستونيا.
يشار إلى أن روسيا كانت خفضت عدد موظفي سفارتها في تالين، كما غادر السفير الروسي إستونيا في فبراير الماضي.

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