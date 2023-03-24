موعد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية والقنوات الناقلة

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مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية والقنوات الناقلة، نقدمها لكم عبر السطور التالية، حيث يريد المواطنين معرفة موعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل.

 

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية والقنوات الناقلة

أعلنت منصة watch it الرقمية موعد عرض الحلقة 2 مسلسل كشف مستعجل، بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، ‏محمد ‏لطفي، وهناء الشوربجي، وعزت زين، ومحمد علي ‏رزق.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد عرض الحلقة 2 مسلسل كشف مستعجل.

وتعرض الحلقة 2 مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة الرابعة عصرا على منصة واتش إت، ويعرض على قناتي الحياة وdmc في النصف الثاني من رمضان.

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أبطال مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل من الأعمال الدرامية التي تقدم محتوى خفيفا كوميديا تسيطر عليه حالة من الإثارة يقودها أبطال العمل، إذ تدور القصة الأساسية حول الدكتور سهام الذي يجسد دوره الفنان محمد عبد الرحمن، ويأتي له كشف مستعجل فتتغير حياته 180 درجة.

وكشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي ويعد واحدا من الأعمال التي تقدم في 15 حلقة فقط، أي خلال النصف الأول من شهر رمضان، فيما يعرض على قناتي الحياة وdmc في النصف الثاني من رمضان 2023.

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