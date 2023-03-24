يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم عن موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 2، وذلك بعدما تم عرض الحلقة الأولى والتي شهدت أحدثَا تشوقيقة، وهروب جابر (أحمد العوضي) إلى القاهرة بعد ثأر ابن عمه، وبداية تعرفه على مهرة (ياسمين عبد العزيز) وأخواته، وفيما يلي نقدم لكم موعد مسلسل ضرب نار الحلقة 2 الثانية.

موعد مسلسل ضرب نار الحلقة 2 الثانية

موعد مسلسل ضرب نار الحلقة 2 الثانية.. حيث يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 2 الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCHIT الإلكترونية.

ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 1

يذكر أن مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى بدأت بمهرة أثناء إقامتها مع أخواتها بشبرا، ثم تعرضها للتحرش على يد مدير المصنع بعد انتهاءها من العمل، وقيام زيدان (ماجد المصري) برد حقها إليها ومقابلة العترة (محمود غريب)، وعلى الناحية الأخرى بتعرض جابر أبو شديد إلى أزمة كبيرة بسبب قتل ابن عمه أحد الرجال في الصعيد، وهربه من الثأر إلى القاهرة وتحديدا في منطقة شبرا وهناك يساعد شقيق مهرة ويقابلها لأول مرة.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.