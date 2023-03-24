بعد خطاب نتنياهو.. عشرات جنود الاحتياط يرفضون الخدمة

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن العشرات من جنود الاحتياط منهم طيارون، أبلغوا قياداتهم رفض الخدمة العسكرية وعدم الاستجابة للاستدعاء للتدريبات بعد خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت الإذاعة إن طياري الاحتياط بسلاح الجو أعلنوا توقفهم عن تقديم تقارير لوحداتهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد خطاب نتنياهو، أمس، الذي أصر فيه على المضي في ما يسمى بـ "قانون الإصلاحات القضائية".

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ضباطا وجنود احتياط إسرائيليين من الوحدة 8200 وقعوا على عريضة لرفض أداء الخدمة العسكرية، في خطوة إضافية للتعبير عن الاحتجاج.

وكان احتجاج الطيارين الإسرائيليين أجبر نتنياهو على تأجيل زيارته إلى لندن بسبب رفض عدد منهم قيادة الطائرة التي تقله.

ومن جهة أخرى، قال موقع "معاريف" إن أسبوعا صعبا ينتظر الجيش الإسرائيلي، إذ من المتوقع أن تتوسع رقعة الاحتجاج لتتجاوز الوحدات الموجودة في سلاح الجو.

وأعلن منتدى الاحتياط في الجيش في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهم سيصعدون الاحتجاج وأنهم لن يلتحقوا بوحداتهم.

وقال منظمو عريضة العمليات الخاصة، التي وقعها 450 ضابطا وجنديا، وعريضة الوحدات الإلكترونية الهجومية، التي وقعها 200 شخص، أنهم لن يقدموا تقارير إلى قياداتهم في الاحتياط اعتراضا على إصرار حكومة نتنياهو على التعديلات القضائية.

اسرائيليين الإصلاحات تعديلات الإسرائيلي بنيامين وسائل اعلام اسرائيلية حكومة نتنياهو نيامين نتنياهو
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة الفتى الذهبي إلى القلعة الحمراء

عاجل.. أمير مرتضى منصور يشعل أزمة داخل نادي الزمالك والسبب مثير

برنامج رامز جلال 2023 الحلقه الثانية: ماي سيما برنامج رامز نيفر اند الحلقة 2 الثانية - فيديو لاروزا

شاهد نت مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 1 الاولي رابط MYCIMA

ايجي بيست مسلسل شـباب الـبــومـب 11 الحلقة 2 روتانا خليجية الثانية - Dailymotion

مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة الثانية 2 بطوله حماده هلال أسطورة العشق بصوره hd

الآن حمل مسلسل المداح 3 الحلقة 2 ايجي بيست.. مشاهدة الحلقة 2 مسلسل المداح 3 دون اعلانات وفواصل Elmada7

رامز جلال يسخر من الزمالك ويغضب جماهيره في حلقة السقا