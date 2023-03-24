يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2024 (شاهد الآن)

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ويرغب المنتخب المصري، في تحقيق الفوز اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2024، ضد مالاوي اليوم الجمعة 24 مارس 2023، خاصة وأن سيواجه خصم قوي في المـــــواجهة التي ستــــقام عند الساعة 10:00 مساءً.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة مصر ومالاوي، عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكـــة العربية السعودية، على ملعب 30 يونيو، في ثالث مباريات منتخبا مصر ومالاوي في تصفيات إفريقيا 2024.

الاختبار الأول للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، حيث يخوض منتخب مصر مباراة مالاوي، على ملعب “ستاد الدفاع الجوي” في القاهرة، وذلك بحضور نحو 20 ألف مشجع في المباراة لدعم الفراعنة.

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منتخب مصر يتطلع لاستعادة الثقة في المجموعة التي يحتل بها المركز الرابع، خلف مالاوي وغينيا وأثيوبيا، حيث يمتلك المنتخبات الأربعة 3 نقاط وترتيب المراكز يأتي بفارق الأهداف، وبالتالي يرغب الفرعنة في الوصول للصدارة.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة الفراعنة 24 لاعبًا على النحو التالي: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا”.

تاريخ المواجهات بينهما

منتخب مصر خاض أمام مالاوي 8 لقاءات في مختلف البطولات عبر التاريخ، وخـــلالهما نجح الفراعنة في الفوز بأربعة منها، بينما فاز المنتخب المالاوي في لقاءين وانتهت مباراتان بالتعادل.

التشكيل المتوقع لـ “مصر”

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفي محمد.