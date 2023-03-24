الرئيس البرازيلي يرجئ زيارته للصين بسبب إصابته بالتهاب رئوي

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الرئاسة البرازيلية اليوم الجمعة، أن الرئيس لولا دا سيلفا سيؤجل زيارة رسمية كان من المقرر أن يقوم بها إلى الصين غدًا السبت بعدما تأكدت إصابته بالتهاب رئوي.

وكان من المقرر أن يغادر لولا إلى الصين السبت في زيارة تستمر لخمسة أيام، ورافقه وفد رفيع من السياسيين ورجال الأعمال حاملًا خطة للسلام في أوكرانيا.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر من وصوله إلى سدّة الرئاسة، يحاول لولا تنشيط علاقات البرازيل الدبلوماسية و"التحدث إلى الجميع"، خصوصًا وأن البرازيل كانت مستبعدة إلى حدّ كبير خلال حقبة الرئيس السابق اليميني والشعبوي جايير بولسونارو.
وكان لولا زار الأرجنتين والولايات المتحدة في فبراير، قبل الصين.

وتعتير الصين أهم شريك تجاري لبرازيليا ولكن أيضًا يسعى لولا من خلال زيارته إلى تسليط الضوء على مشكلة اليمين المتطرف في بلاده، ومعاداته المفتوحة للحزب الشيوعي الصيني.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس البرازيلي بنظيره الصيني شي جين بينغ الثلاثاء المقبل وقالت صحف برازيلية إنه سيقدم حينها خطة برازيليا للسلام في أوكرانيا.

والبرازيل والصين وروسيا ثلاثة أعضاء في مجموعة بريكس ولم تفرض لا بكين ولا برازيليا عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا ولكنهما لم تدعماها عسكريًا.

ويأتي لقاء لولا-شي بعد سفر الأخير إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان لولا، السياسي اليساري المخضرم، سهّل بين 2007 و2010 المفاوضات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني، وتمّ التوصل إليه لاحقًا في 2015 إبان حقبة الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما.

من جهتها كانت الصين اقترحت خطة للسلام مؤلفة من 12 نقطة، تضمن احترام سيادة ووحدة كل الأراضي الأوكرانية. وهذه الخطة وافق عليها بوتين ولكن بشيء من الحذر، بينما انتقدها الغرب بشدة مشيرًا إلى أن شي في الواقع يدعم الغزو الروسي ضمنًا.

الولايات المتحدة الأرجنتين البرازيل عقوبات لولا دا سيلفا اليمين المتطرف رئيس البرازيل زيارة رسمية مجموعة بريكس
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يقرر عودة الفتى الذهبي إلى القلعة الحمراء

عاجل.. أمير مرتضى منصور يشعل أزمة داخل نادي الزمالك والسبب مثير

برنامج رامز جلال 2023 الحلقه الثانية: ماي سيما برنامج رامز نيفر اند الحلقة 2 الثانية - فيديو لاروزا

شاهد نت مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 1 الاولي رابط MYCIMA

ايجي بيست مسلسل شـباب الـبــومـب 11 الحلقة 2 روتانا خليجية الثانية - Dailymotion

مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة الثانية 2 بطوله حماده هلال أسطورة العشق بصوره hd

الآن حمل مسلسل المداح 3 الحلقة 2 ايجي بيست.. مشاهدة الحلقة 2 مسلسل المداح 3 دون اعلانات وفواصل Elmada7

رامز جلال يسخر من الزمالك ويغضب جماهيره في حلقة السقا