مصر ضد مالاوي بث مباشر YALLA SHOOT | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر كورة لايف يلا شوت يوتيوب، شاهد مباشر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا على ملعب الدفاع الجوي في مالاوي. إذ يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي في مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا. حيث تعد من المنافسات المهمة لمنتخب مصر نظرًا لترتيبه الأخير في قائمة مجموعته، وتساويه مع غينيا ومالاوي برصيد النقاط. لذلك خصصنا مقالنا التالي عبر منصة الفجر الرياضي لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي، ورابط مشاهدتها، بالإضافة إلى ذلك موعد هذه المباراة.

شاهد مباشر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عبر مواقع عدة، ونذكر أبرزها فيما يلي:

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات إفريقيا

إن القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي هي: قناة beIN Sports HD 4. إذ تعد قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات امم إفريقيا

إن تردد القناة beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة مصر ومالاوي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

الاتجاه: 2/3.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

كذلك الجودة: HD.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات إفريقيا

إن موعد مباراة مصر ومالاوي يوم الجمعة 24 من شهر مارس 2023 على ملعب الدفاع الجوي في مالاوي عند الأوقات التالية:

عند تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

عند تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر.

عند تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

كم باقي على موعد مباراة مصر ومالاوي

إن الوقت الباقي على مباراة مصر ومالاوي في تصفيات إفريقيا بالتفصيل تبعًا لتوقيت مصر هو:

من هو أكثر منتخب فاز بكأس امم افريقيا؟

إن منتخب مصر هو أكثر فريق فاز بكأس أمم إفريقيا، إذ فاز به سبع مرات.

كم مرة خسرت مصر نهائي كأس إفريقيا؟

خسرت مصر نهائي كأس إفريقيا ثلاث مرات.

وفي نهاية مقالنا تعرفنا على شاهد مباشر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وموعدها. كذلك تعرفنا على القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي، فهي تعد من المباريات المهمة لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا لسعيه لزيادة رصيده الإيجابي.