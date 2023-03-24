الأمم المتحدة تتّهم أوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى حرب

وجهت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الاتهامات إلى القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر عن «قلق كبير» حيال إعدام «25 أسير حرب روسيا» على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك «إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا» بأيدي الروس، وفقا لما أوردته وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأكدت بوغنر أن الأمم المتحدة وثقت عمليات إعدام لروس نفذتها القوات الأوكرانية «في غالب الأحيان مباشرة بعد أسرهم في ساحة المعركة».

وأضافت أن الأمم المتحدة على علم بخمسة تحقيقات تجريها كييف وتتعلق بـ22 ضحية، وتابعت: لكن «لم نُبَلّغ بأي ملاحقة في حق مرتكبي هذه الجرائم».

أما بالنسبة لإعدام القوات المسلحة الروسية 15 أسير حرب أوكرانيا بعد القبض عليهم، فقالت المسؤولة إن 11 من هذه العمليات نفذتها مجموعة فاغنر المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بسوء معاملة الأسرى، ما يشكل جرائم حرب.

وفي نوفمبر الماضي استنكر الكرملين مقطعي فيديو يظهران على ما يبدو إعدام نحو عشرة عسكريين روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية. وفي مطلع مارس انتشر فيديو يظهر على ما يبدو إعدام أسير حرب أوكراني قال «المجد لأوكرانيا» بأيدي جنود روس.