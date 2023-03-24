رئيس الوزراء الماليزي يصل المدينة المنورة

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بوابة الفجر

وصل أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، اليوم الجمعة، إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعددًا من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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