يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم تصفيات أمم إفريقيا، مباراة منتخب مصر ضد مالاوي، ومعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي، بالإضافة للتشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد مالاوي، من أهم ما يشغل محبي كرة القدم، خاصة أن المنتخب المصري يحتل المرتبة الرابعة في مجموعته بفارق الأهداف، فتشكل مباراة منتخب مصر ضد مالاوي المباراة الحاسمة لحسم موقف منتخب مصر في تصفيات دور المجموعات.

مصر ضد مالاوي

وتعتبر مباراة مصر ضد مالاوي القادمة اليوم الجمعة هي المباراة التي يسعي المنتخب للتعويض عن هزيمته من إثيوبيا في المباراة الأخيرة، وتتجنب الوقوع في مأزق في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

موعد مباراة مصر ومالاوي

- وتنطلق مباراة مصر ضد مالاوي في اليوم الجمعة 24 مارس عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

- ويكون موعد مباراة مصر ومالاوي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان.

- بينما يواجه منتخب مصر ضد مالاوي في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

والقنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي هي قناة بي إن سبورت bien sport التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية، وستنقل مباراة منتخب مصر ضد مالاوي الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وتردد قناة بي إن سبورت bien sport الناقلة لمباراة مصر ومالاوي كما يلي:

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

11547

معدّل استقطاب

عامودي

معدّل الترميز

27500

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

والقناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد مالاوي هي قناة تايم سبورت الأرضية، والتي يمكنك تثبيتها عبر اتباع الخطوات التالية:

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي



ويمكن تثبيت القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي عبر التردد التالي:

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

والتردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

ومن ثم تتبع الخطوات التالية لتشغيل قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي:

- افصل الرسيفر

- اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

- اضغط «توليف تلقائي».

- اختر «بحث رقمي».

- انتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

معلق مباراة مصر ومالاوي

ويعلق على مباراة منتخب مصر ضد مالاوي الرياضي على محمد على، على قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي.



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد مالاوي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد مالاوي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تصريحات فيتوريا قبل مباراة مصر ضد مالاوي

