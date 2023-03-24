يلا شوت Egypt اليوم | بث مباشر مباراة مصر اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي لايف في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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بوابة الفجر

يلا شوت Egypt اليوم | بث مباشر مباراة مصر اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي لايف في تصفيات كأس أمم إفريقيا، يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراة مهمة فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، أمام مالاوى فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا فى كوت ديفوار 2024.

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز فى هذه المباراة من أجل الوصول للنقطة السادسة، بعدما خاض أول جولتين أمام غينيا وإثيوبيا، حقق الفوز على غينيا بهدف دون رد، وتلقى هزيمة من إثيوبيا بهدفين دون رد، ليتساوى مع باقي منافسيه في المجموعة الرابعة (مالاوي وإثيوبيا وغينيا).

منتخب مالاوي بدأ مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا في الجولة الأولى وحقق الفوز بهدفين لهدف على أرضه ووسط جماهيره، في حين تلقى هزيمة خارج أرضه أمام غينيا بهدف دون رد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على مالاوي فى الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، ليتحدد شكل المجموعة بنسبة كبيرة.

وشهدت التدريبات الختامية مساء أمس الخميس عددا من التعليمات من روي فيتوريا بأنه يسعى لتسجيل هدف مبكر من أجل إرباك حسابات منتخب مالاوي الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين بالأخص جابادينهو مهانجو الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الحالية مع أمازولو الجنوب أفريقي، حيث أحرز 6 أهداف هذا الموسم في كل المباريات.

 

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