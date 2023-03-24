إصابة 6 أشخاص إثر حادث دهس في ألمانيا

أفادت الشرطة الألمانية، أن سائق سيارة دهس عددا من الأشخاص، اليوم الجمعة، في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون بغرب البلاد وأصاب بعضهم بجروح طفيفة.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن رجلًا قاد سيارته مباشرة باتجاه أشخاص داخل المرآب، لكن تمكن معظمهم من تجنبه. وقالت الشرطة إن الإصابات طفيفة لا تشكل خطرا على حياة الضحايا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل الذي كان يقود سيارة مستأجرة أصاب "خمسة أو ستة" أشخاص في الحادث، اثنان منهم من ضباط الشرطة.

واعتقل السائق البالغ من العمر 57 عاما ونقل إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أنه يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.

وأصيب ضابطا الشرطة بجروح طفيفة عندما قاوم المشتبه به عملية اعتقاله، كما تضررت سبع سيارات في الحادث.