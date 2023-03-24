سفارة المملكة بفرنسا توصي السعوديين بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات

السعودية
بوابة الفجر

أوصت سفارة السعودية لدى فرنسا السعوديين بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات في باريس وعدة مدن فرنسية، والتواصل مع السفارة في حال تعرضهم لأي طارئ.

وذكرت السفارة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" يوم الجمعة، أنها تود تنبيه المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حاليا، إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات.

وحثت السفارة مواطنيها على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.

‏ونوهت السفارة أنه لأي معلومات إضافية أو مساعدة تأمل السفارة التواصل معها على الأرقام الموضحة في التغريدة المثبتة في حساب السفارة على موقع التواصل "تويتر".

احتجاجات مظاهرات السعودية باريس السلطات الفرنسية سفارة السعودية الاحتجاجات السفارة السعودية سفارة المملكة احتجاجات في باريس
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر اليوم مباشر دون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم تصفيات أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة منتخب مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت الآن تصفيات أمم إفريقيا 2023

مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر كورة لايف يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم | كورة لايف الأسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات كاس امم افريقيا 2023

عاجل.. تشكيل مصر الرسمي لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

عاجل.. الأهلي يقرر عودة الفتى الذهبي إلى القلعة الحمراء