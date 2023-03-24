بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا اليوم ضمن أجندة الفيفا يلا شوت، مباراة السعودية وفنزويلا؛ مواجهة ودية دولية ضمن استعدادات الفريق الأول للمنتخب السعودي للاستحقاقات والبطولات الكروية القادمة لا سيما كأس الأمم الآسيوية 2023. وتعتبر مباراة السعودية وفنزويلا محطة هامة للأخضر السعودي الذي يواجهة منتخب من ثقافة كروية مختلفة. تابع معنا المزيد حول مباراة السعودية وفنزويلا في هذا التقرير.

أين يمكنني مشاهدة مباراة السعوديه – فنزويلا بث مباشر؟

مباراة السعودية وفنزويلا منقولة من خلال خدمة البث المباشر عبر العديد من المواقع التي تخصص صفحاتها لنقل وقائع هذه المواجهة المرتقبة بين منتخب المملكة العربية السعوديه ضد المنتخب الفنزويلي. ومن أهم هذه المنصات:

شاهد vip.

يلا شوت.

كورة أونلاين.

كوورة لايف.

مباراة السعودية وفنزويلا من المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 آذار (مارس) من العام الجاري (24-3-2023)، وذلك على استاد الأميرعبد الله الفيصل في مدينة جدة في تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. تعالوا بنا نتعرف على توقيت المباراة من خلال الجدول التالي:

اضغط علي مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر

الرياض (العاصمة السعودية) 10:00 PM

القاهرة (مصر) التاسعة مساءً

الامارات العربية المتحدة الحادية عشرة ليلًا

دول المغرب العربي الثامنة مساءً

جرينتش (GMT) السابعة مساء

كاراكاس (عاصمة فنزويلا) الثالثة عصرًا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعوديه ضد فنزيلا؟

مباراة السعودية وفنزويلا تأتيكم مباشرة على شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حيث يمكنكم متابعة المباراة عبر شاشتها. بالإضافة لتطبيق شاهد في آي بي الذي تذاع المباراة من خلاله عبر شبكة الانترنت.

نتيجة مباراة السعودية وفنزويلا المتوقعة

يستضيف المنتخب السعودية نظيره منتخب فنزويلا وديًا على استاد الامير عبد الله بمدينة جده، وعينه على تقديم أفضل مستوى تكريسًا للظهور الجيد للكرة السعودية منذ بطولة المونديال في قطر عام 2022. ومن المتوقع فوز الصقور الخضر في هذه المباراة بنتيجة ترضي عشاق الساحرة المستديرة في المملكة.

مجريات المباراة: السعودية – فنزويلا

يتطلع مدرب المنتخب السعودي السيد هيرفي رينارد إلى تقديم عرض جيد أمام الجماهير السعودية العاشقة حيث يسعى في مباراتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين لتجريب أكبر عدد ممكن من العناصر في التشكيل، والاستفادة من التجربة أمام منتخبين قادمين من أمريكا الجنوبية ما يتيح للمنتخب العربي السعودي من الاحتكاك بمدرسة مختلفة لا سيما بمسألة الالتحامات البدنية.

حجز تذاكر مباراة السعودية وفنزويلا

يبحث الآلاف من محبي المنتخب السعودى عن طريقة حجز التذاكر لحضور مباراة السعودية وفنزويلا، وذلك يعود للشغف الكبير لمحبي الأخضر لا سيما بعد المشاركة المشرفة في كأس العالم الأخيرة وفوزه في المباراة الافتتاحية على منتخب الأرجنتين الذي تُوج فيما بعد بلقب البطولة.

وكانت منصة مكاني قد أعلنت عن البدء بعملية حجز تذاكر مبارة المنتخب السعودي ضد المنتخب الفنزويلي من خلال رابط الحجز الخاص بالمنصة الذي يتيح لك عدد البطاقات وحجز التذاكر ومكانها وفئتها بالإضافة لطرق الدفع وطباعة البطاقة.

أين يمكنني مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا؟

على قناة اس اس سي السعودية.



متى موعد مباراة السعوديه ضد فنزويلا؟

الجمعة 24-3-2023 تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة.

كيف أحجز تذكرة لمباراة السعودية وفنزويلا؟

عن طريق منصة مكاني.

أين تقام مباراة السعوديه مع فنزويلا؟

على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

ما هي النتيجة المتوقعة لمباراة السعودية وفنزويلا؟

نتوقع فوز الأخضر السعودي بنتيجة 2-0.

بهذا نصل وإياكم لنهاية مقالنا عن مباراة السعودية وفنزويلا (saudi arabia vs venezuela match) الودية المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخب السعودي للبطولات القارية والعالمية، حيث استعرضنا لكم في السطور لسابقة موعد اللقاء والمحطات الناقله بالإضافة لطريقة حجز بطاقات الحضور وغيرها من المعلومات حول المواجهة المرتقبة.