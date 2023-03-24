مشاهدة مباراة السعودية اليوم | مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر كورة لايف يلا شووت مباراة ودية

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 24 مارس، والثاني من شهر رمضان المعظم، في أجندة الفيفا.

يستعد منتخب السعودية للظهور الأول بعد 114 يومًا من الغياب، حين يستقبل نظيره منتخب فنزويلا، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، في مباراة دولية ودية ضمن أجندة الفيفا.

وكانت آخر مباراة للمنتخب السعودي بشكل عام، امام المكسيك في الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022، وخسرها بهدفين مقابل هدف، على استاد لوسيل.

وتأتي مواجهة السعودية لمنتخب فنزويلا تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في إطار المعسكر التحضيري بمدينة جدة، لتجهيز الأخضر للاستحقاقات المقبلة؛ ويستضيف منتخب بوليفيا يوم 28 مارس الجاري.



وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل مباراتي فنزويلا بوليفيا لصالح عائلتي لاعبي المنتخب الراحلين يوسف السالم ومروان سالم.

اضغط علي مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر

وتوفي لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق “يوسف السالم”، في فبراير الماضي عن 37 عامًا، بينما رحل حارس مرمى النصر والمنتخب “مروان سالم” في مارس الحالي، عن عمر يناهز 64 عاما.

ويغيب عن تشكيلة رينارد في مواجهة فنزويلا العديد من العناصر التي شاركت في كأس العالم، وفي مقدمتهم سلمان الفرج الذي لم يتم استدعائه للقائمة المختارة، بالإضافة إلى حسان تمبكتي وعبدالرحمن العبود للإصابة.

البث المباشر لمباراة السعودية ضد فنزويلا

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وفنزويلا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

وينقل بث مباشر السعودية وفنزويلا، على قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”؛ كما يمكنكم متابعة تغطية خاصة للقاء عبر صفحات منصة ميركاتو داي أخبار الرياضة الأفريقية.



تعتبر مباراة اليوم بين السعودية وفنزويلا هي الثانية التي تجمع المنتخبين، حيث سبق للخضر مواجهة فنزويلا قبل كأس العالم ضمن المعسكر التحضيري في إسبانيا يوم 9 يونيو 2022، وخسر بنتيجة 1-0.

ويحتل المنتخب السعودي المركز 49 وفقًا للتصنيف الدولي الأخير الصادر من الفيفا، فيما يتواجد منتخب فنزويلا في المركز 55.