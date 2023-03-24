يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر بتاريخ 24-03-2023 مباراة ودية

يخوض منتخب السعودية تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة ودية الجمعة استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في يونيو القادم.

ويظهر الأخضر السعودي للمرة الأولى بعد مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر.



وكان سلمان الفرج لاعب الوسط قد خرج من حسابات رينارد للمباراة بسبب ضغط المباريات والإجهاد، فيما ضم الفرنسي عددًا من الأسماء التي لم تتواجد في مونديال قطر.

قائمة المنتخب السعودي لمباراتي فنزويلا وبوليفيا

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي.

خط الوسط: محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.

اضغط علي مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا بث مباشر

موعد مباراة السعودية وفنزويلا

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 24 مارس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا

تنقل المباراة عبر قناة SSC1 السعودية ومن خلال تطبيق شاهد بتقنية SD، ويمكن متابعته بتقنية HD من خلال الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وفنزويلا

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: حسين القحطاني - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - عبد الإله العمري

خط الوسط: سامي النجعي - محمد كنو - عبد الرحمن الغريب

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - صالح الشهري

وسيستغل المنتخب السعودي فترة التوقف الدولي لبداية الاستعداد لكأس آسيا المقبلة، والانطلاقة ستكون بمواجهة قوية أمام فنزويلا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ويأتي التوقف الدولي في نفس وقت تردد شائعات كثيرة حول نية المدرب هيرفي رينارد ترك المنتخب السعودي والتوجه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، وذلك حسبما أشار موقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية.

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وبعد التجربة المميزة في كأس العالم 2022، تطمح الجماهير السعودية في تحقيق كأس آسيا بعد غياب طويل، لا سيما مع الجيل الاستثنائي الموجود حاليًا.

متى مباراة السعودية وفنزويلا الودية؟

ستقام مباراة منتخب السعودية وفنزويلا الودية مساء يوم الجمعة الموافق 24 مارس/ آذار 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة و11 مساءً بتوقيت أبوظبي

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية؟

يمكن متابعة مباراة السعودية وفنزويلا الودية من خلال قناة SSC السعودية.

المباراة ستكون متاحة مجانًا للمتواجدين في السعودية بتنقية SD عبر القناة المفتوحة.

أما الجودة العالية HD وكذلك المتواجدين خارج السعودية، يمكنهم متابعة المباراة بالاشتراك في إحدى باقات القناة الرياضية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وفنزويلا الودية؟

سيكون البث المباشر لمباراة السعودية وفنزويلا متاحًا من خلال تطبيق شاهد مجانًا بتقنية SD للمتواجدين في السعودية.

أما خارج السعودية، أو بالتقنية العالية HD، فيستلزم على المتابع الاشتراك في خدمة شاهد VIP.