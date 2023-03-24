يلا شوت مصر تويتر | بث مباشر مباراة مصر اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي لايف في تصفيات أمم إفريقيا ، مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا ينتظرها الملايين من عشاق الكرة المصرية من أجل إعادة تصحيح مسارالمنتخب المصري في التصفيات

يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل تعويض هزيمته الأخيرة أمام منتخب إثيوبيا، وحتى يتجنب منتخب مصر الدخول في حسبة برما بالمجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر ضد مالاوي الجمعة 24 مارس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي

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اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر



مران منتخب مصر استعدادًا لمباراة النيجر - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة منتخب مصر ضد مالاوي الجمعة 24 مارس عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية

معلق مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

أعلنت قناة بي إن سبورتسأن على محمد على سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة منتخب مصر ومالاوي المقرر لها الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس الامم الأفريقية



مران منتخب مصر استعدادًا لمباراة النيجر - صورة أرشيفية

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد مالاوي في تصفات أمم إفريقيا

من المنتظر أن يلعب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش