يلا شوت Mo salah اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2024 | مباراة مصر مباشر يوتيوب

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يلا شوت Mo salah اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2024 | مباراة مصر مباشر يوتيوب، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في مواجهة مهمة أمام مالاوي المقرر إقامتها غدا الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بالإضافة إلى إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي.

وطالب فيتوريا مدرب منتخب مصر لاعبيه بالتركيز الكامل في المباراة وبذل أقصى جهد ممكن من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأمم الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار،وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا وهم:
محمد الشناوي 
أحمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد هاني 
هشام صلاح 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
أحمد حجازي 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
أسامه جلال 
طارق حامد 
إمام عاشور 
محمود حماده 
مروان عطيه 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
أحمد عبد القادر 
مصطفي محمد 
محمود كهربا 
أحمد حسن كوكا.

 

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