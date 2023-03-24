يلا شوت مباراة مصر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شووت في تصفيات أمم إفريقيا | ماتش مصر مباشر يوتيوب

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بوابة الفجر

يلا شوت مباراة مصر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شووت في تصفيات أمم إفريقيا | ماتش مصر مباشر يوتيوب، يلتقى المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع نظيره مالاوي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وكان فيتوريا قد اختار قائمة تضم 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى 
ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وفى المقابل، يراهن  ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، على تحقيق نتيجة إيجابية امام الفراعنة في القاهرة، لذلك أستدعى  27 لاعبا لخوض المواجهة  هم  في حراسة المرمى: تشارليز ثوم - برايتون مونثالي - كليفر نكونجولا.. وفى الدفاع لاورانس تشازيا  - بول ندلوفو - ميراكل جابيا - ستانلي سانودي - بليسينجز مبوكيرا - جوميزجاني تشيروا - أليك لونجو - دينيس تشيمبيزي - كيلفين كادزينجوي  - مارك فوديا.. وخط الوسط: فرانك ويلارد- تشارليز بيترو - تشيمويمي إيدانا - ياميكاني تشيستر  - تشيكوتي تشيروا  - بيتر باندا – ميكيام. مهوني  - جون باندا  - فرانسيسكو مادينجا  - باتريك مواونجولو..وفى الهجوم جابادينيو مهانجو - ستاين دافي  - كودا ميابا - جادي تشيروا.

 

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