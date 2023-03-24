يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمام نظيره منتخب مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للكبار، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي المقرر لها غدا في التاسعة مساء على شاشة قناة تايم سبورتس التردد الأرضي.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي

وحدد منتخب مصر غدا الجمعة 24 مارس لمباراة الذهاب بالقاهرة في التاسعة مساءً، ويستضيفها استاد الدفاع الجوي، فيما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة الفراعنة في الجولة الرابعة للتصفيات.

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي الذهاب والإياب، بين منتخب مصر ونظيره مالاوي على الهواء مباشرة، كما تنقل قناة تايم سبورتس التردد الأرضي لقاء الذهاب بين مصر ومالاوي.

قائمة منتخب مصر الأولية للمحترفين

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة النهائية للفراعنة، لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة النهائية 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي -أحمد فتوح -أحمد حجازي -علي جبر - محمد عبد المنعم - أسامه جلال

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود حماده - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبد القادر

الهجوم: مصطفي محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

طائرة خاصة في رحلة مالاوي

ومن ناحية أخرى وافق مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال رحلته إلى العاصمة المالاوية ليلونجوي، لخوض مباراة الإياب أمام نظيره منتخب مالاوي، المحدد لها يوم 28 مارس الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكبار 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

موعد السفر إلى مالاوي

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يوم الأحد 26 مارس الجاري، موعدا للسفر إلى العاصمة المالاوية ليلونجوي، استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام أمام نظيره منتخب مالاوي، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكبار المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام 2024.

مصر تخسر أمام أثيوبيا

وكانت مصر فازت على غينيا بهدف في الجولة الأولى في اللقاء الذي أقيم في يونيو الماضي، ثم خسرت بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في الجولة الثالثة، يوم 24 مارس باستاد الدفاع الجوي، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي تقام في كوت ديفوار.