مشاهدة مباراة منتخب مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت الآن تصفيات أمم إفريقيا 2023

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة منتخب مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت الآن تصفيات أمم إفريقيا 2023، تترقب عشاق كرة القدم العربية وخاصة المصرية مباراة قوية تجمع بين منتخبي مصر ومالاوي، مساء اليوم الجمعة 24 مارس، لحساب منافسات الأسبوع الثالث من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة مالاوي ضد مصر على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

يعود المنتخب المصري مجددًا لخوض الصراع الشرس في هذه المجموعة بالتصفيات في فترة التوقف الحالية من أجل اقتناص إحدى بطاقتي التأهل لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار.

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لا تزال الفرصة متاحه بالنسبة للفراعنة بالرغم من خسارته في لقاء وحيد كان بالجولة الثانية أمام إثيوبيا، وانتصاره في المباراة الأولى له ببداية التصفيات أمام غينيا، ليتواجد في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط متساويًا مع المتصدر إثيوبيا وغينيا ومالاوي بنفس رصيد النقاط.

وأنهى المنتخب المصري تحضيراته لهذه الموقعة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث يرغب في تحقيق الانتصار لحصد النقاط تالكاملة لمواصلة المنافسة بقوة على التأهل لكأس الأمم، ولكن عليه الحذر من الخصم.

ويعول الفراعنة اليوم على نجم ليفربول الإنجليزي المخضرم محمد صلاح لإنقاذ الفراعنة اليوم للاستمرار في دائرة الصراع على العبور، حيث عاد لتشكيلة المنتخب من جديد بعدما غاب عن لقاء إثيوبيا الذي خسره الفراعنة مما كان سبب في إقالة الميدر الفني إيهاب جلال.

في الجهة المقابلة، يقدم منتخب مالاوي أداء جيد يليق به في التصفيات بالفترة الأخيرة، فهو يحتل المركز الثالث بنفس رصيد الخصم، رغم خسارته في الجولة الماضية أمام غينيا، والفوز في الجولة الأولى.

ويتطلع المنتخب المالاوي لمحاولة تعديل المسار والعودة من جديد لنغمة الانتصارات، لذا سيحاول القتال بشراسة اليوم للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته.

 

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