مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات كاس امم افريقيا 2023

بثا مباشرا الآن لـ مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق بعد قليل على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي.

شاهد بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد مالاوي من هنا:

ق1:

تشكيل منتخب مصر ضد مالاوي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - مرموش.

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

ويبحث عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة عن موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة وكذلك القنوات الناقلة للمباراة.



منتخب مصر

تأتي المباراة ضد مصر ومالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في التصفيات الأفريقية، وتضم المجموعة فضلًا عن منتخبي مصر ومالاوي منتخبي غينيا وإثيوبيا.

وتقام مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف خلف منتخبات إثيوبيا وغينيا ومالاوي حيث يملك كل منتخب 3 نقاط بعد الفوز في مباراة وخسارة مباراة في أول جولتين.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤدية إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



منتخب مصر

موعد مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق مباراة مصر ضد مالاوي عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports الناقل الحصري للبطولة.

حيث يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

التردد: 11547

معدّل استقطاب: عمودي

معدّل الترميز: 27500

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

كما يتم نقل مباراة مصر ضد مالاوي عبر قناة أو تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.



منتخب مصر ضد مالاوي الموعد والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع (قناة مفتوحة).

معلق مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يقوم بالتعليق على مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المعلق المصري الشهير على محمد على.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد مالاوي

ينتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة مالاوي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني.

في خط الوسط: محمود حماده وطارق حامد وإمام عاشور.

في خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.