عرب سيد مشاهدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 2 الثانية بطولة النجم محمد رمضان 2023.. شاهد فور يو

عرضت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "جعفر العمدة" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وشهدت الحلقة الثانية العديد من المشاهد والأحداث المهمة.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل "جعفر العمدة" بذهاب زينة التي تجسد دور عايدة إلى جعفر وأبلغته بالموافقة على الزواج منه.

وكانت زينة طلبت من محمد رمضان في الحلقة الأولى أمس استلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل سداد ديون والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبدالله.

اضغط علي مسلسل جعفر العمدة الحلقة الثانية

اضغط علي مسلسل جعفر العمدة الحلقة الثانية

تدور أحداث مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ في إطار اجتماعي بأحد الأحياء الشعبية "السيدة زينب" حول رجل أربعيني متزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات مقاولات ويعيش مأساة فقد ابنه الرضيع. المسلسل يناقش قضايا اجتماعية عديدة أبرزها تعدد الزوجات في المجتمعات العربية.

ويعد المسلسل تعاونًا مشتركًا بين المخرج محمد سامي، حيث كتب القصة والسيناريو والحوار أيضًا للمسلسل وذلك استثمارًا للأعمال التي تألق فيها الثنائي خلال المواسم الرمضانية السابقة على رأسها مسلسل البرنس.