لاعب وادى دجلة مازن هشام يصعد لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

تأهل لاعب أندية وادى دجلة مازن هشام، إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا للإسكواش (رجال)، المقامة في لندن، ليواجه اللاعب يوسف سليمان المصنف رقم 12 عالميًا، اليوم السبت، على بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

ونجح الدجلاوي مازن هشام المصنف التاسع عالميًا في الصعود لدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا، عقب تغلبه على زميله في النادي علي فرج المصنف الخامس عالميًا في دور ربع النهائي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5)(11-7)(9-11) (1-11) (12-10) في مباراة استغرقت (66) دقيقة.

وانطلقت بطولة أوبتاسيا للإسكواش يوم 21 مارس وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108 آلاف دولار، ويشارك بها 3 لاعبين من وادى دجلة هم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم.