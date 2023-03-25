حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 مارس 2023

تزيد محركات البحث من قبل المواطنين من اخل معرفة توقعات الابراج اليوم السبت 25 مارس 2023.

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول حظك اليوم 25 مارس 2023.



الحمل



من21/3 إلى 20/4 عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يدعمان علاقتك بمن تحب، وفي الأفق لقاءات عاطفية موفقة، فقط اعتنِ بأقوالك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك ولا تغامر.



الثور



من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في برجك يساعدك على تحديد أهدافك ويدفعك للاجتهاد، وتتحسن الأجواء.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.



الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6 اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وعلاقاتك وقد تضع النقاط فوق الحروف.

مهنيا: تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.



السرطان



من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: القمر داعم ويعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع الأحباب.

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المشروعات يدفعك اليوم لدراسة مشروع أو عمل يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.



الأسد



من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.



العذراء



من 23/8 إلى 22/9 ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر داعمان ويمنحانك سحرا ويقظة، وتنجح في إصلاح علاقاتك.



الميزان



من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا: فينوس والقمر بمنزلك الثامن يمنحانك طاقة عاطفية ويساعدانك على الاقتراب بلطف من الطرف الآخر.

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.



العقرب



من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك.. حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.



القوس



من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وماليا: القمر بمنزل العمل يساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.

عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد في منزل الحب يمنحانك استعدادا لبذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على علاقاتك.



الجدي



من 22/12 إلى 20/1 مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.



الدلو



من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.



الحوت



من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم أنت أكثر انفتاحا وتأثيرا في الجنس الآخر وتبدي استعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.