أسعار الذهب في مصر اليوم السبت تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز 2000 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت أولي الايام اللاسبوعية، ليواصل المعدن الاصفر صعودة متأثرا بزيادة الطلب عليه محليا مع بدء استرداد شهادات 18%، وتوقعات انخفاض قيمة العملة.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت:

قفز اسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملاتها الاسبوعية بقيمة وصلت إلى 20 جنيها فى الجرام:

ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2354 جنيها للجرام.

ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2060جنيها للجرام.

ليسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1765 جنيها للجرام.

ليسجل سعر الجنيه الذهب عيار21 وزن 8 جرمات نحو 16480جنيها للجرام.

اسعار الذهب تتراجع بعد مكاسب خيالية:

وجاء صعود اسعار الذهب محليا على الرغم من انخفاضها عالميا بعد مكاسب خيالية على مدار تعاملات الاسبوع وصلت فيها سعر الاوقية إلى مستويات قياسية.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم مسار السياسة النقدية وتطورات الأزمة المصرفية.



وكشفت بيانات اليوم أن مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر.



وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، ملمحًا إلى قرب انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.



وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.6% أو 12.10 دولار لتصل إلى 1983.80 دولار للأوقية.



وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، سجل العقد الأكثر نشاطًا للمعدن النفيس ارتفاعًا 0.5%، ليحقق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي.