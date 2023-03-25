زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، عن تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية.

وأوضح المركز، أن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كم جنوب غرب مدينة البستان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80.4 ألف نسمة، وعلى عمق كيلومترين.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ومن جانبها، قدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD، قوة الزلزال بـ4،5 درجة، مشيرة إلى أنه وقع في الساعة 07:39 صباحا على عمق 7 كيلومترات.