بسبب نتنياهو...200 طيار عسكري إسرائيلي يمتنعون عن الخدمة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن رفض 200 طيار احتياطي في سلاح الجو الخدمة، احتجاجًا على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المضي في خطة الإصلاح القضائي.

ونقل موقع I24News نقلًا عن القناة العبرية 12، أن الطيارين الذين شارك بعضهم في عمليات سرية، وصفوا ما يجري بـ "أزمة ثقة خطيرة بين النواب والذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن دولة إسرائيل".

ويأتي ذلك، بعدما أبلغ المئات من ضباط الاحتياط وقدماء المحاربين رفضهم لخطة إصلاح القضاء الحكومية.

وأعلن نتنياهو، الخميس، عن إصراره على التعديلات القضائية، مشيرًا إلى أن ائتلافه سيطرح التشريع على الكنيست في الأسبوع المقبل.