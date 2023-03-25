بعد مذكرة لاعتقال بوتين.. روسيا تدرس حظر المحكمة الجنائية الدولية

اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

ومن جانبه، قال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية، و3 قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين على خلفية "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال"، مضيفة "لقد تم فتح تحقيق جنائي".

وبالتالي فإن كريم خان، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مستهدف لأنه "بدأ إجراءات جنائية ضد شخص معروف بأنه بريء وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة بشكل خاص"، وكذلك "التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".

وكانت المحكمة التي تتخذ مقرًا في لاهاي بهولندا أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو.