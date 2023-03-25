مسلسل رمضان كريم 2 ح 4 ايجي بست.. الآن مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الحلقة 3 كاملة عرب سيد HD.. شاهد الآن

شاهد الحلقة الرابعة 4 من مسلسل رمضان كريم 2، العديد من الأحداث المشوقة، والتي عرضت اليوم على شاشة النهار.

مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة الرابعة

وبدأت الحلقة الثالثة من رمضان كريم 2، حيثما انتهت على ظهور بيومي فؤاد والذي يشارك في الجزء الثاني ولم يظهر في الجزء الأول من المسلسل.

ويتفاجأ صبري فواز -خميس- بوجود بيومي فؤاد الذي يجسد دور صبيح عصام الدين في منزله بعد خروجه من السجن، ويسأله عن كيفية دخوله الشقة.

ويدور مشهد كوميدي بين صبري فواز وبيومي فؤاد، إذ يستنكر صبري من دخول بيومي منزله وارتداء ملابسه.

ورد بيومي فؤاد على صبري فواز قائلًا: حسيت أنها شقتي وخدت حمام.

ويقرر بيومي فؤاد، أن يرتدي جلابية ويصنع زبيبة في رأسه، ويسمي نفسه الشيخ صبيح، وبالفعل ارتدى عباءة وصنع زبيبة في رأسه وقرر أن يبيع عطور وسبح وسجاجيد صلاة أمام المسجد.

وبينما يقف بيومي فؤاد مع صبري فواز أمام المسجد واضعًا فرشته ليبيع العطور والسبح يتفاجأ بشيخ المسجد الذي يجسد دوره وائل الفشني والذي يطلب منه أن يأخذ فرشته ويترك المكان أمام المسجد.

اضغط علي مشاهدة مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة الرابعة

اضغط علي مشاهدة مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة الرابعة

ويتدخل صبري فواز ويحاول إقناع شيخ المسجد مدعيًا البكاء ويقول له إن بيومي فؤاد خرج من السجن ويريد أن يعمل في مهنة شريفة حتى يكسب قوت يومه ويقرر شيخ المسجد أن يتركه بل ويشتري منه سبحة بـ 50 جنيهًا.

الحلقة الرابعة من رمضان كريم 2

وتنتقل أحداث المسلسل إلى نجلاء بدر وزوجها محمد لطفي وهما يجلسان مع الفتاة الصينية التي أجر لها محمد لطفي شقته ليمضوا العقد الخاص بالإيجار.

وشهد المسلسل قيام سيد رجب -رمضان- وهو يمارس مهنة المسحراتي في أول أيام رمضان، بينما يعمل أحمد صيام ببيع السحور.

ويذهب سيد رجب -رمضان- إلى المعلمة سميرة التي تجسد دورها الفنانة سلوى خطاب ويطلب منها أن توافق على عمل صبري فواز -خميس- معها في القهوة ولكنها ترفض قائلة: أنا معتبرة نفسي من أهل المنطقة ومش عاوزة أشغل عندي واحد نصاب وحلانجي.

وبعد محايلات من سيد رجب على المعلمة سميرة توافق على أن تشغل معها صبري فواز بشرط أن يمضي على عقود.

ويبلغ أحمد صيام صبري فواز أن المعلمة سميرة وافقت على أن يعمل معها، ويشعر الأخير بسعادة كبيرة.