7 قتلى جراء إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في إعصار مدمر اجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حسبما السلطات المحلية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مصادر قولهم بأن الإعصار خلف وراءه آثار من الأضرار امتدت لأكثر من 100 ميل.

من جانبها، قالت قالت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي إن جهود البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهمفريز، وأصدرت الوكالة سلسلة من تحذيرات الإعصار في جميع أنحاء الولاية.

وتسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك الإعصار عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم".

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم / ساعة) دون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.