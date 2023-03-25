7 قتلى جراء إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية

عربي ودولي
بوابة الفجر

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في إعصار مدمر اجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حسبما السلطات المحلية.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مصادر قولهم بأن الإعصار خلف وراءه آثار من الأضرار امتدت لأكثر من 100 ميل.
من جانبها، قالت قالت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي إن جهود البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهمفريز، وأصدرت الوكالة سلسلة من تحذيرات الإعصار في جميع أنحاء الولاية.
وتسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك الإعصار عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم".
وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي. 

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم / ساعة) دون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطوارئ تحذيرات اعصار مدمر ولاية ميسيسيبي الأمريكية البحث والإنقاذ ولاية ميسيسيبي
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر اليوم مباشر دون تقطيع

عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم تصفيات أمم إفريقيا

يلا شوت Youtube مصر | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا | ماتش EGYPT مباشر

يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم | كورة لايف الأسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣

مشاهدة مباراة منتخب مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت الآن تصفيات أمم إفريقيا 2023

عاجل.. الأهلي يستعيد “الصخرة” في موقعة الهلال السوداني

شاهد نت مسلسل شباب البومب 11 الحلقة 1 الاولي رابط MYCIMA