موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان.. ودعاء مُستحاب

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موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب

ننشر لكم موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان، ودعاء مُستحاب يمكن ترديدها قبل أذان المفرب، حيث كثر البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد أذان المغربن لمعرفة موعد الإفطار في 3 رمضان 1444، الموافق 25 من مارس 2023.

موعد أذان المغرب 3 رمضان

موعد الأذان

التوقيت

موعد أذان الظهر

12:01

موعد أذان العصر

03:30

موعد أذان المغرب

06:09

موعد أذان العشاء

07:27

موعد أذان المغرب في المحافظات اليوم

موعد الأذان

التوقيت

الجيزة  

٦:٠٩ م

الإسكندرية 

٦:١٥ م

اسوان

 ٦:٠١ م

شرم الشيخ 

٥:٥٦ م

الإسماعيلية

 ٦:٠٥ م

الواحات

 ٦:١٨ م

الوادي الجديد 

٦:٢٤ م

أسيوط

 ٦:٠٩ م

بورسعيد 

٦:٠٥ م

قنا 

٦:٠٣ م

دعاء مُستحاب في اليوم الثالث من رمضان

1- اللهم لا تجعل لهوى نفسي علي سبيلا وارزقني فيه الرضا واصرف عني السوء.

2- اللهم اجعلني فيه من المتقين واجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من الصالحين.

3- اللهم بلغنا رمضان والرضا يملأ قلوبنا، اللهم احملنا فيه على العدل والإنصاف

4- اللهم إني نويت صيام رمضان العظيم رب أسألك أن تجعلني فيه من المتقين، وأن تجعلني من أوليائك المقربين.

5- اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ومن كل دعاء قبول واستجابـة وأخرجنا من رمضان ونحن في أحسن حال يا رب.

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