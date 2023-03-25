«مسلسلات رمضان 2023» شاهد مسلسل ضرب نار الحلقة الثالثة عرب سيد | مشاهدة الحلقة 3 الثالثة مسلسل ضرب نار لحظة شاهد فور يو

الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، يبحث عنها الجمهور بشكل كبير بعد تصاعد العديد من الأحداث في الحلقتين الماضيتين، وبعد تعرف مهرة وهى "ياسمين عبد العزيز" على جابر وهو "أحمد العوضي"، وبدأ علاقة الحب بينهما في الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار.

مشاهدة الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار

دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، حول زيارة زيدان "ماجد المصري" وهو صاحب المصنع التي كانت تعمل به، لمهرة في منزلها وطلبها للزواج في الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، ولكنها ترفض قائلة أنها مخطوبة وهى ليست كذلك.

الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار

وعلى جانب آخر، تقرر مهرة في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، تأجير محل والدها الراحل إلى جابر أبو شديد، وذلك بعد تركها للعمل في المصنع الذي يملكه ماجد المصري، بسبب اعتداء مديرها عليها واكتشافها بأنه يسرق المصنع في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار

من المقرر عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، عبر شاشة قناة أون الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تعاد في الساعة الثانية إلا ربع صباحًا، وفي التاسعة إلا ربع مساءً.

شاهد الحلقة الثالثة مسلسل ضرب نار لحظة نزولها | من هنـــــا