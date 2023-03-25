الآن مسلسل سره الباتع الحلقة الرابعة 4 دراما كافية شاهد ماي سيما مسلسل سره الباتع الحلقة الرابعة

مسلسلات رمضان 2023، تزامنا مع عرض أول حلقتين من مسلسل سره الباتع، شهد تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد لمعرفة السر وراء مقام السلطان حامد.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يُعرض عبر قنوات ON يوميا خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، في تمام الساعة 7.30 مساء، موعد الإعادة: 6.15 صباحًا.

كما يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة الحياة على مدار شهر رمضان، في 12 منتصف الليل، وموعد الإعادة: 8 صباحًا.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل سره الباتع

بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الباتع للمخرج خالد يوسف على شبكة قنوات ON، بمشهد رومانسي بين حامد وحنان مطاوع، والذي يظهر من خلاله يجر جاموسته، وتحاول حنان أن تعبر عن مشاعرها، وفي المقابل يظهر شانطوف نابيليون بونبرات قائد الحملة الفرنسية، ويعمل على إقناع أهل القرية أنه جاء للنهضة وإنقاذهم من بطش المماليك، موضحا أنه جاء من أجل نصرة الإسلام وذلك استمالة لعواطفهم، لتتصاعد الأحداث.

اضغط علي مشاهدة مسلسل سره الباتع الحلقة الرابعة

اضغط علي مشاهدة مسلسل سره الباتع الحلقة الرابعة

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف عدد كبير من النجوم البارزين، أبرزهم، أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي.

ويشارك أيضا كل من مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.