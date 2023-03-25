يبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن دعاء اليوم الثالث من رمضان، للتقرب إلى اله عز وجل بالدعاء، حيث أن دعوة الصائم لا ترد، وفقا لحديث أبى هريرة حيث قال «قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترددعائهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم» رواه الترمذي وابن ماجة.

ويكشف موقع الفجر الإلكتروني في السطورالتالية دعاء اليوم الثالث من رمضان، حيث احتل التريند في ساعات الصباح الاولى لترديده قبل موعد الإفطار وأذان المغرب، ويبحث الصائمين عن دعاءاليوم الثالث من رمضان مستجاب ومكتوب.

دعاء اليوم الثالث من رمضان

«اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة أياتك برحمتك ياارحم الراحمين»

دعاء اليوم الثالث من رمضان مستجاب

- «اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرْمي فيهِ يا إلهَ الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ».

- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

دعاء اليوم الثالث من رمضان مكتوب

- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023

1- اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب جنتك وأغلق عني أبواب النار ووفقني لتلاوة القرآن، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين.

2- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

3- اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي.

4- اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.