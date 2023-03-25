وزارة الرياضة واتحاد الكرة يشكران بيراميدز على استضافة مباراتي المنتخب

تلقى نادي بيراميدز، الشكر من وزارة الرياضة واتحاد الكرة، بعد استضافته مباراتي المنتخب الأولمبي والأول على مدار الأيام الماضية بالتصفيات المؤهلة لبطولتي إفريقيا.

وأشاد مسؤولو الوزارة واتحاد الكرة بحسن استضافة بيراميدز، للمباراتين بالإضافة إلى جودة أرضية ملعب 30 يونيو.

نتيجة مباراة مصر وزامبيا في تصفيات أمم إفريقيا للشباب

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، بالتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

نتيجة مباراة مصر ومالاوي

كما فاز المنتخب الأول بقيادة مدربه روي فيتوريا على نظيره منتخب مالاوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.