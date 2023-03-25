ملخص مسلسل الأجهر الحلقة 2.. عمرو سعد يبكي أمام قبره والدتها

نقدم لكم ملخص مسلسل الأجهر الحلقة 2، حيث تتصدر مسلسلات رمضان تريندات جوجل بشكل يومي، حيث اشتدت المنافسة في مسلسلات رمضان 2023.

ملخص مسلسل الأجهر الحلقة 2

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل الأجهر، بطولة الفنان عمرو سعد، على منصة “شاهد”، والتي بدأت بمطاردة يوسف الأجهر “عمرو سعد” لبعض الخارجين على القانون الذين قدموا إلى كينيا لقتله بعد الاتفاق مع تاجر في مصر التخلص منه.

وتظهر نولا “سارة سلامة” ابنة عطية النيني “جلال العشري”، التي تحب أحمد صفوت نجل السعداوي “ سيد رجب” الذي يجسد شخصية ميدا البرنس، عدو يوسف الأجهر ويسعى لقتله، وتعلن الحارة الحداد على رحيل يوسف الأجهر هو وويشا صديقه، ولكن يتفاجئ الجميع بوصول يوسف الأجهر إلى الحارة

ويزور يوسف قبر والدته التي تجسدها “وفاء عامر” ويبكي على رحيلها ويشتاق لها، ويستعدي مشاهد له معها داخل منزلهما واحتضانها له، وكيف شاهدها وهي مقتولة بسكين وتوصيه على اخوته، وانتهت الحلقة الثانية بمشهد فلاش باك تظهر فيه وفاء عامر والدة تطلب الاعتراف من شريف بك “محمود قابيل” بأبنها بعد زواجه منها عرفيًا، وانفصاله عنها.

أحداث مسلسل الأجهر

تدور قصة مسلسل "الأجهر" في إطار اجتماعي إنساني، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، حول تاجرًا يعمل في الأحجار الكريمة، حيث يتعرض في بداية حياته لأزمة كبيرة بعد ان تم اتهامه بقتل الدته، وهو الأمر الذى أدخله السجن وبعد قضاء فترة محبسه وخروجه يقابل حب حياته "نهلة" وهى الشخصية التي تجسدها النجمة درة، وتتوالى الأحداث.

ويتناول العمل عدد من القضايا منها التجارة الغير مشروعة في الذهب والأحجار الكريمة، كما يسلط الضوء على قضايا التفكك الأسري، وخلال الأحداث يبحث عمرو سعد الذي يظهر بشخصية الأجهر عن أشقائه.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، وسيد رجب، ودرة، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبد الجليل، وعارفة عبد الرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

مسلسل الاجهر حلقه 1 يعرض طوال شهر رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2023، على شبكة قنوات mbc مصر في تمام الساعة السابعة مساء، كما يعرض مسلسل الاجهر حلقه 1 على منصة شاهد.

يذكر أن عمرو سعد، شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "توبة" وشاركه البطولة أسماء أبواليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، حسن أبوالروس، انتصار وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج أحمد صالح.