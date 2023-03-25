مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار مخزن غاز جنوب إيران

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بوابة الفجر

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في مخزن شركة بوتان للغاز، التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران؛ مما أسفر عن مصرع شخصان، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

ومن جانبه، قال مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان، أمير علي عباس نجفي، للتلفزيون الإيراني اليوم السبت، إن "انفجارًا أعقبه حريق اندلع في شركة غاز بوتان التابعة لمحافظة خوزستان".

وأضاف نجفي أن "النيران اشتعلت في إحدى خزانات شركة بوتان على طريق الأهواز- خرمشهر، وانفجرت وبدأ رجال الإطفاء عملية إخماد الحريق"، لافتًا إلى أن "سبب هذا الحادث لا يزال مجهولًا".

وتابع المسؤول الإيراني: "الحريق مستمر ورجال الإطفاء يبردون الخزان الرابع، وقمنا بفصل 3 خزانات أخرى عن خزان الحادث".

وكالة أنباء رجال الاطفاء انفجار خزانات إخماد الحريق الاطفاء جمعية الهلال الأحمر مهر الإيرانية محافظة خوزستان
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