دعاء المطر كامل مكتوب

دعاء المطر تريند رقم 1 على جوجل في مصر، للأكثر بحثًا، حيث يريد المواطنين معرفة دعاء المطر، لقوله أثناء نزول المطر، حيث يعتبر أفضل وقت لإجابة الدعاء، وفيما يلي نستعرض معكم دعاء المطر.

دعاء المطر

ومن دعاء المطر المستحب والوارد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول: اللهم صيبًا نافعًا.

يعد دعاء المطر من الأفعال المستحبة عند نزول المطر، وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة، حتى إن دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى لها عن الأدعية المستحبة وقت سقوط المطر وعن فضل دعاء المطر قائلةً دعاء المطر مستجاب فادعوا الله عز وجل بما تحبون.

دعاء البرق والرعد

دعاء البرق والرعد.. اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، وورد أيضا في دعاء المطر اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

وهناك صيغ أخرى لدعاء المطر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.