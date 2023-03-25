موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 والقنوات الناقلة

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مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 والقنوات الناقلة نقدمه لكم عبر السطور التالية، حيث شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكانتو بطولة أمير كرارة، أحداث رائعة جعلت المسلسل يتصدر جوجل يوميًا، منذ عرض أولى حلقاته.

 

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 والقنوات الناقلة.. يحرص الجمهور على معرفة مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة، على قناة DMC في رمضان 2023، وعن القنوات الناقلة للمسلسل، خاصة بعدما جرى عرض ثاني حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، كالتالي: تعرض الحلقة 3 في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا، والثانية الساعة 1 ظهرا، وتعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

بعد تصدره للتريند.. مواعيد عرض مسلسل "سوق الكانتو"

بعد عرض الحلقة الـ2.. مسلسل "سوق الكانتو" يتصدر تريند "جوجل"

 مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد فيها أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة يدخل على إثرها المستشفى.

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