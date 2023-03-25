سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023 في مصر يبحث عنه الكثير من المواطنين عبر محرك جوجل، حيث حافظت أسعار الذهب اليوم على المستويات النهائية لتداولات يوم الجمعة وسجل عيار الذهب 21، نحو 2060 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1353 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1740 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2030 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 16.240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا بنهاية تعاملات أمس الجمعة لنحو 1978 دولارا للأوقية، بانخفاض قدره 0.76% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.