ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة، حيث يتصدر مسلسل "سوق الكانتو" التريند بعد الحلقة الثانية التي لاقت إعجاب الجميع، وهم الان في انتظار عرض الحلقة الثالثة.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة

على قناة "Dmc"، يعرض المسلسل يوميًا على نفس القناة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة الواحدة ظهرًا، بجانب عرضه على منصة watch it.

كما يعرض مسلسل "سوق الكانتو" أيضًا على قناة على ART حكايات في تمام الساعة الـ العاشرة والنصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ويعرض أيضًا على قناة "الظفرة" في تمام الساعة الـ الحادية عشر مساءً، ويعاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بجانب عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل سوق الكانتو.. تفاصيل الحلقة الثانية

والحلقة الثانية دارت حول قصة "صالح" الغائب عن أهله، بعد اشتراكه في إحدى الحروب، وعدم عودته، وصديقه قال إنه قد أصيب بطلق ناري، ولا يعرف عما إذا كان قد توفي أم لا، لأنه قد أصيب هو الآخر في الحرب، ووقع مغشيًا عليه، ونقل بعدها للمستشفى، لذلك لم يعرف عنه شيئًا، وفي نهاية الحلقة انتهت بذهاب قوات الشرطة لـ منزل طه القماش، بعدما وجدوا ما يثبت أنه يقوم بتقطير الكحول، ولم يجدوا سوى ورق يانصيب، ثم قرر طه القماش تغير خطته في بيع الكحول.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.